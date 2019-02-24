شرم الشيخ 19 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 24 فبراير 2019م واسالتقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مدينة شرم الشيخ اليوم، وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجار رينكيفيتش، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الأوروبية في جمهورية مصر العربية.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة للموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.// انتهى //17:16ت م0224