سياسي / وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية جمهورية لاتفيا
الأحد 1440/6/19 هـ الموافق 2019/02/24 م واس
شرم الشيخ 19 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 24 فبراير 2019م واس
التقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مدينة شرم الشيخ اليوم، وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجار رينكيفيتش، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الأوروبية في جمهورية مصر العربية.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة للموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
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17:16ت م
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