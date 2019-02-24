اجتماعي / " بناء تنمية الأفلاج" ينفذ أكثر من 20 مباردة مجتمعية في عام 2018 م
الأحد 1440/6/19 هـ الموافق 2019/02/24 م واس
الأفلاج 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس
نفذ فريق بناء التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج ، خلال العام الماضي 2018 م، أكثر من 20 مبادرة اجتماعية وتطوعية، شملت مبادرة فطورك علينا وتوزيع أكثر 9 آلاف وجبة إفطار خلال شهر رمضان، وساهم الفريق في السداد عن 7 حالات مرضية من المقيمين الأجانب الملزمين بسداد مبالغ مالية تراوحت ما بين عمليات جراحية وعلاجات طبية بمستشفى الأفلاج .
وقام عدد من أعضاء الفريق بزيارة المرضى في مستشفى العام بالأفلاج بهدف إدخال البهجة والسرور عليهم بتوزيع الهدايا العينية والورود ، كما قام أعضاء الفريق بصيانة دورات المياه الخاصة بالأماكن العامة والمحطات في الطرق السريعة منها الأعمال الكهربائية والسباكة ، كما شملت المبادرات حملة توعوية عن سرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى الافلاج العام في 4 مدارس للطالبات وكليات الجامعة بالأفلاج وكلية التقنية للبنات، بالإضافة إلى مبادرات تطوعية واجتماعية استهدف خلالها أعضاء الفريق، الذي يضم نحو 125 متطوعاً ، جميع شرائح المجتمع بالمحافظة .
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17:47ت م
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