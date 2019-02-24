الأفلاج 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسنفذ فريق بناء التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج ، خلال العام الماضي 2018 م، أكثر من 20 مبادرة اجتماعية وتطوعية، شملت مبادرة فطورك علينا وتوزيع أكثر 9 آلاف وجبة إفطار خلال شهر رمضان، وساهم الفريق في السداد عن 7 حالات مرضية من المقيمين الأجانب الملزمين بسداد مبالغ مالية تراوحت ما بين عمليات جراحية وعلاجات طبية بمستشفى الأفلاج .وقام عدد من أعضاء الفريق بزيارة المرضى في مستشفى العام بالأفلاج بهدف إدخال البهجة والسرور عليهم بتوزيع الهدايا العينية والورود ، كما قام أعضاء الفريق بصيانة دورات المياه الخاصة بالأماكن العامة والمحطات في الطرق السريعة منها الأعمال الكهربائية والسباكة ، كما شملت المبادرات حملة توعوية عن سرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى الافلاج العام في 4 مدارس للطالبات وكليات الجامعة بالأفلاج وكلية التقنية للبنات، بالإضافة إلى مبادرات تطوعية واجتماعية استهدف خلالها أعضاء الفريق، الذي يضم نحو 125 متطوعاً ، جميع شرائح المجتمع بالمحافظة .// انتهى //17:47ت م0225