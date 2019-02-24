الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسوقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، اليوم اتفاقية تعاون مع مدارس أمل الجيل الجديد الأهلية التي مثلتها هدى الطيار، بحضور عدد من منسوبي الجهتين، وذلك ضمن المبادرة غير الربحية التي نفذتها المدرسة في إطار مسؤولياتها الاجتماعية، بهدف تمكين الأسر الضمانية وتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج.وتقضي الاتفاقية إلحاق عدد من الأيتام وأبناء الشهداء من أسر مستفيدات الضمان الاجتماعي شرق الرياض ببرامج التعليم الخاصة بالمدرسة مع إعفائهم من رسوم الدراسة والمواصلات، بالإضافة إلى إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدات الضمانيات بحسب ما يتوافق مع قدراتهن وإمكانياتهن.وأوضح السيالي أن مكاتب الضمان الاجتماعي تقدم لفئاتها المستفيدة العديد من الخدمات المتمثلة في الإعانات المالية والمساعدات المقطوعة وبرامج الخدمات المساندة، مثل الدعم التكميلي وترميم المنازل والتأمين الصحي وتسديد أجزاء من فواتير الكهرباء وتسديد رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي، وبرامج الفرش والتأثيث.وبين أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين فرع الوزارة بمنطقة الرياض ومؤسسات القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية 2030 التي تدعو إلى تظافر الجهود بين كافة قطاعات الدولة بما يعود بالنفع على المستفيدين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، شاكراً مسؤولي المدرسة على مبادرتهم، وداعياً بقية المؤسسات الأهلية للقيام بمسؤولياتهم الاجتماعية.// انتهى //17:47ت م0227