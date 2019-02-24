إسلام آباد 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسلقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب تسعة آخرون جراء انفجار وقع اليوم في مدينة "ديرة مراد جمالي" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في دراجة نارية، وفُجرت العبوة بالتحكم عن بُعد أمام عيادة طبية في السوق الرئيسي بالمدينة.وأضافت أن قوات الأمن طوّقت الموقع لجمع الأدلة، ونفذت عملية تمشيط للبحث عن العناصر المسؤولة عن التفجير، ونُقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.// انتهى //17:48ت م0228