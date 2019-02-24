الخرطوم 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأدى القسم أمام الرئيس السوداني عمر البشير اليوم بالقصر الرئاسي الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائباً أولاً للرئيس السوداني .وأكد النائب الأول في تصريح صحفي عقب مراسم أداء القسم أن التعقيدات الاقتصادية والأزمة التي تمر بها البلاد تتطلب تضافر ومضاعفة جهود كل السودانيين بمختلف انتماءاتهم، موضحاً أنهم سيسعون لبسط العدل بين الناس ما استطاعوا.وشدد على أن توطيد الأمن وبسط الاستقرار يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقة الا بوحدة أبناء الشعب وتكاتفهم بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، مضيفًا أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة الراهنة على تهيئة المناخ للعمل السياسى بالبلاد، داعيًا الإعلام إلى القيام بدورة الوطني في التبصير بقضايا الوطن وتوحيد طاقات أبنائه حتى تصل البلاد إلى بر الأمان.// انتهى //17:50ت م0230