الطائف في 19 جماد الآخر 1440 ه الموافق 24 فبراير 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة التدريب التربوي والابتعاث اليوم, لقاء إثرائي بعنوان الأمن السيبراني مسؤولية مواطن لحماية وطن, بقيادة مشرفة التدريب هيفاء الجعيد, في خمس حزم تدريبية وفق العدد المحدد لمرشحات الجهات المستهدفة.واوضحت الجعيد, أهداف ومضامين زيادة الوعي وفق خطة زمنية, دعماً للتحول الوطني 2020, الهادف إلى زيادة الوعي الأمني عن الفضاء السيبراني ونشر ثقافته وطرق الحماية وتنمية حس المسؤولية الإلكترونية.// انتهى //17:50ت م0231