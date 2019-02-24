طرابلس 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسحذر سلاح الجو الليبي بقصف أي قوة تتحرك نحو نطاق سيطرته أو في مناطق العمليات جنوبي البلاد بعد التقارير المتواترة حول تحرك قوة من مصراتة نحو منطقة الجفرة .ووفقاً لإيجاز صحفي مقتضب حذرت غرفة العمليات الجوية في وقت مبكر من صباح اليوم أي قوة أو مجموعة تتجه أو تدخل لمناطق سيطرة الجيش الليبي .وأكدت الغرفة بأنها على أهبة الأستعداد لضرب أي مجموعة تخالف الأوامر، مشيرة إلى أن طيران سلاح الجو الليبي باشر تنفيذ طلعات استطلاعية بدءًا من الليلة لرصد ومراقبة أي تحركات مشبوهة .وكانت أنباء وتقارير إعلامية قد أكدت أن قوات من مصراتة متمثلة في كل من لواء المحجوب ولواء المرسى وبقايا سرايا الدفاع قد تحركت نحو الجفرة وذلك بعد فتاوى ومطالبات متكررة من المفتي الصادق الغرياني ، إلا أن أي شيء رسمي بالخصوص لم يصدر عن هذه القوات بعد .// انتهى //17:53ت م0232