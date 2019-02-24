محايل 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسبدأت الوحدة المتنقلة التابعة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم, في تقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز أحد ثربان بمحافظة المجاردة لمدة خمسة أيام، في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.وتقدم الوحدة المتنقلة خلال زيارتها خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".فيما باشرت منسوبات الأحوال المدنية بعسير اليوم، العمل من خلال الحقيبة المتنقلة في خمس جهات تعليمية على مدار الأسبوع، وتحديدًا مدارس ثانوية للبنات، في إطار الحرص على تسهيل الإجراءات كافة واختصار الوقت على الراغبات في الاستفادة من الخدمات المقدمة.// انتهى //17:56ت م0233