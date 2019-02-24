جدة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واساختتمت جمعية القلب السعودية امس ، دورة إسعافات أولية لـ ٢٥ معلماً من المنسقين والمشرفين المكلفين بالعمل والاشراف على مباريات دوري المدارس بمحافظة جدة ، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة, بالتعاون مع وزارة التعليم ، في المجمع الرياضي بتعليم جدة.وأوضح رئيس قسم النشاط الرياضي بتعليم جدة ، المنسق الفني لدوري المدارس محمد اليماني ، أن المجمع الرياضي بتعليم جدة استضاف الدورة التدريبية التي نفذها المكتب التنسيقي للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية بالتعاون مع جمعية القلب السعودي في الإسعافات الأولية ، بمشاركة وحضور ٢٥ معلماً من المنسقين والمشرفين المكلفين بالعمل والأشراف على مباريات دوري المدارس طوال أيام المباريات بواقع ٤ ساعات تدريبية نظرية ، وتضمنت التدريب على المهارات الأسعافيه ، ومباشرة الحالات الطارئة ، والاصابات الرياضية, والانعاش القلبي الرئوي ، وحالات الاختناق, وانسداد مجرى التنفس للاعبين, أثناء المباريات الرسمية في دوري المدارس ، وكيفية مباشرة كافة الحالات ، والإصابات المتوقعة في الملاعب.// انتهى //17:57ت م0234