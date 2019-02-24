اجتماعي / 4 ساعات تدريبية في الإسعافات الأولية للمشاركين في دوري المدارس بجدة
الأحد 1440/6/19 هـ الموافق 2019/02/24 م واس
جدة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس
اختتمت جمعية القلب السعودية امس ، دورة إسعافات أولية لـ ٢٥ معلماً من المنسقين والمشرفين المكلفين بالعمل والاشراف على مباريات دوري المدارس بمحافظة جدة ، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة, بالتعاون مع وزارة التعليم ، في المجمع الرياضي بتعليم جدة.
وأوضح رئيس قسم النشاط الرياضي بتعليم جدة ، المنسق الفني لدوري المدارس محمد اليماني ، أن المجمع الرياضي بتعليم جدة استضاف الدورة التدريبية التي نفذها المكتب التنسيقي للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية بالتعاون مع جمعية القلب السعودي في الإسعافات الأولية ، بمشاركة وحضور ٢٥ معلماً من المنسقين والمشرفين المكلفين بالعمل والأشراف على مباريات دوري المدارس طوال أيام المباريات بواقع ٤ ساعات تدريبية نظرية ، وتضمنت التدريب على المهارات الأسعافيه ، ومباشرة الحالات الطارئة ، والاصابات الرياضية, والانعاش القلبي الرئوي ، وحالات الاختناق, وانسداد مجرى التنفس للاعبين, أثناء المباريات الرسمية في دوري المدارس ، وكيفية مباشرة كافة الحالات ، والإصابات المتوقعة في الملاعب.
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17:57ت م
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