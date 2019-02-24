وادي الدواسر 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسشكلت الحرف اليدوية الشعبية النسائية أسلوب جذب للزوار لمهرجان "وادينا .. تراث وأصالة" في نسخته الثالثة الذي تتواصل فعالياته حالياً في محافظة وادي الدواسر بإشراف من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المحافظة.وتنوعت منتوجات الحرفيات المشاركات في المهرجان حيث تشمل إنتاج الكثير من الحرف اليدوية ومن أبرزها صناعة الخوص والاكسسوارات الشعبية والمنتوجات العطرية المحلية والأزياء الشعبية والمفارش والأواني الخشبية والأقط والسمن وأدوات الزينة.وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان غازي بن حسين المسعري، أن من أهم أهداف المهرجان دعم الأيادي النسائية العاملة بالمحافظة والمحافظة عليها وتطوير الحرف التي تمثل أهم وأجمل مظاهر التراث وإبداعاته في حياة الشعوب ونمط عيشها.وأكد أن الاهتمام بهذا الاتجاه يأتي انطلاقاً من كونها إرث ثقافي يجب المحافظة عليه بالتشجيع والدعم، إلى جانب إسهامها في تحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل.// انتهى //17:57ت م0235