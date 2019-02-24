سكاكا 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستفقد معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي اليوم, عدد من مشاريع منظومة النقل في منطقة الجوف, وذلك في إطار التزام الوزارة بالوقوف ميدانياً والإشراف على سير العمل للمشاريع في مناطق المملكة كافة.ووقف معاليه خلال الجولة التفقدية التي رافقه فيها معالي نائب الوزير لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، والمدير التنفيذي لشركة "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك, ووكيل وزارة النقل للتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ومساعد رئيس هيئة الطيران للمشاريع المهندس فارس العوفي، ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس عتيق الشمري، على الأعمال الجاري تنفيذها في مطار الجوف، ومشروع تنفيذ تقاطع أرامكو، ومشروع تنفيذ امتداد طريق الملك عبد الله، بالإضافة إلى تفقد العمل بمحطة قطار "سار"، كما التقى بموظفي فرع الوزارة بالمنطقة والمواطنين للاطلاع على مطالبهم لتلبيتها.وتشهد منطقة الجوف حاليًا تنفيذ 19 مشروعًا للطرق بتكلفة تقارب مليار ومئتي ألف ريال، حيث تتراوح نسب الإنجاز فيها ما بين 20 إلى 100%، إضافة إلى خمسة مشاريع فُرغ منها مؤخراً بتكلفة تتجاوز 339 مليون ريال، ومشروعين رُسِّيَا بتكلفة 95 مليون ريال.ومن بين المشاريع الجاري تنفيذها مشروع طريق مفرد لربط محطة القطار للشحن في بسطاء إلى طريق ميقوع/تبوك وإلى الزاوية الشمالية للمخطط رقم (19) (المرحلة الأولى) بطول 40 كلم مع ازدواج جزء من الطريق بطول 12 كلم، وذلك بتكلفة تقارب 78 مليون ريال، والأعمال التكميلية لطريق القصيم /حائل/ الجوف تقاطع الرديفة وطرق خدمة بطول 4.5 كم ( تقاطع الرديفة ) الذي تزيد تكلفته 49 مليون ريال.كما تتضمن مشاريع التنفيذ أيضًا، استكمال طريق المرير /الفياض/ظهرة خوعاء بطول (50) كلم، وتكلفة تقارب 90 مليون ريال، وإنشاء ورصف الطرق الرئيسية بمنطقة الجوف ( المجموعة الأولى ) التي تشمل تقاطع الأضارع، وتقاطع مطار القريات، حيث تقارب تكلفته من 101 مليون ريال، إلى جانب مشروع استكمال ربط أصفان مع الطريق المحوري، تقاطع سطحي على طريق بسيطاء /طبرجل، وتقاطع على الطريق الإقليمي جنوب طبرجل، والذي تقارب تكلفته من 55 مليون ريال.ومن ضمن المشاريع الجاري تنفيذها كذلك مشروع استكمال ( حمايات خرسانية عبارات ) لبعض الطرق بمنطقة الجوف بتكلفة تقارب 30 مليون ريال، ومشروع تنفيذ الطرق الثانوية بمنطقة الجوف ( المجموعة الأولى ) والتي تشمل ازدواج الطريق الإقليمي جنوب القريات ( المرحلة الثانية ) بطول 10 كلم، وازدواج طريق العقيلة / غطي عين الحواس بطول 42 كلم إذ تقارب تكلفته من 107 ملايين ريال.وتشمل مشاريع التنفيذ التسعة عشر مشروع استكمال بعض الطرق (المجموعة السابعة) بمنطقة الجوف، التي تشمل مزارع هريرة والقرعاء من شمال المستودعات الزراعية بطول 10 كلم، واستكمال وصلة ريشان بطول 3كلم، وازدواج طريق سكاكا / محجة حتى طريق سكاكا / دومة الجندل بطول 31 كلم، وطريق خوعاء / عذفاء/ أبارواث 41 كلم، وذلك بتكلفة تقارب 73 مليون ريال.وتحتوي المشاريع على تنفيذ الطرق الزراعية بمنطقة الجوف(المجموعة الثالثة عشرة) والمشتملة على طرق متفرعة شمال وغرب حزم الظمأ مع طريق ريع السمن والثرثار وشمال طريق مغيرا بطول 30 كلم، وطريق الحماميات المتفرع من طريق المرير شرقا بطول 3 كلم، وطريق يتفرع من طريق طبرجل / القريات بطول 3 كلم، وطريق يمر بين المخططات (15/5/14/6) باتجاه الغرب 20 كلم، وطريق شرق قارا حتى مزارع نجمة وربط مغيرا بهديب بطول 40 كلم، وطريق مزارع ام ارطى بطول 5 كلم، إذ تزيد تكلفة المشروع على 68.74 مليون ريال.كما يدخل مشروع تنفيذ طريق المرير/ الفياض/ ظهرة خوعاء بطول 65 كلم، الذي تتجاوز تكلفته 67.5 مليون ريال ضمن المشاريع الجاري تنفيذها بالإضافة إلى مشروع استكمالات بعض الطرق بمنطقة الجوف (المجموعة الثانية)، والتي تتضمن استكمال ازدواج طريق سكاكا / محجة بطول 20 كلم، واستكمال تنفيذ تقاطع الطريق الاقليمي مع طريق سكاكا / دومة الجندل (تقاطع طريق المرير – الفياض – خوعاء مع طريق الملك خالد) (تقاطع ارامكو )، واستكمال تقاطع مثلث ابو عجرم ملاحظة، وذلك بتكلفة تتجاوز 110 ملايين ريال.ويضاف لمشاريع التنفيذ كذلك، مشروع استكمال طريق الملك عبد الله مع طريق المرير (منحدرات)، واستكمال تقاطع أطناب، والأعمال المتبقية لتعديل المنحنيات على الطرق الزراعية بطول 100 كلم، وطريق مزدوج لربط محطة القطار للشحن في البسيطاء إلى طريق ميقوع (المرحلة الثانية) بطول 30 كلم، وتقاطع اسكان الحديثة – القريات وتقاطع مركز الحماد بالقريات، وتنفيذ (المجموعة السادسة) التي تشمل الطريق الدائري حول سكاكا ودومه الجندل ( المرحلة الاولى ) بطول 20 كلم، واستكمال ازدواج طريق محجه / زلوم حتى طريق سكاكا / دومه الجندل بطول 4 كلم، وتنفيذ الأعمال بمشروع اصلاح المسار الحالي لطريق الرديفة / ابوعجرم / الحديثة ( المرحلة الرابعة ) بطول 25كلم بمنطقة الجوف، إذ تزيد تكلفة تلك المشاريع على 322 مليون ريال.يذكر أنه وقّع مؤخراً عقد مشروعين للطرق في منطقة الجوف بتكلفة تقدر بـ 95 مليون ريال، حيث تشمل هذه المشاريع تنفيذ الطريق الإقليمي (تقاطع) جنوب القريات، واستكمال تقاطع مطار القريات وطريق المطار وربط محطة القطار بطريق الجوف/القريات.// انتهى //18:04ت م0236