الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 الموافق 24 فبراير 2019 واستأهلت الطالبتان لانا سليمان الجبعان من مدارس الرواد التابعة لمكتب تعليم الجنوب والجوري علي الهويشان من الابتدائية السادسة لتحفيظ القرآن التابعة لمكتب تعليم الشمال في مشروع تحدي القراءة العربي للتصفيات النهائية على مستوى المملكة إثر تفوقهما على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض من بين (30) ألف مشاركة.وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الطالبتين المتأهلتين خلال حفل أقامته الإدارة اليوم على مسرح مدارس الجودة الأهلية، مبديا سعادته بتأهل الطاقات الواعدة في المشروع المعرفي الأكبر في الوطن العربي، ومتمنيا لهنّ التوفيق في المحافل المقبلة بالقراءة والإبداعِ للمضي نحو الدرجات العُلا.وأشار الوهيبي إلى أن المملكة ممثلة بوزارة التعليم تشارك عبر طلابها في مشروع تحدي القراءة العربي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات في عام 2015لزيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلبة في العالم العربي.وأوضح الوهيبي أن مشروع تحدي القراءة العربي يسعى إلى ترسيخ ثقافة القراءة لدى الأجيال وغرسها كعادة متأصلة في حياتهم لتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير الناقد لديهم فيحدث تغييراً إيجابياً في ثقافتهم لتكون نمط حياة.من جانبها، أكّدت المساعدة للشؤون التعليمية بالرياض ريم بنت محمد الراشد أن إدارة التعليم بمنطقة الرياض وبمتابعة مستمرة من مدير عام التعليم حمد الوهيبي تسعى إلى نجاح الدورة الرابعة من خلال تشكيل لجنة لمتابعة المشروع برئاستها وعضوية إدارات ذات علاقة مهامها نشر ثقافة المشروع ومتابعة تنفيذه في الميدان.وأوضحت الراشد أنه بفضل الله حققت منطقة الرياض نتائج متقدمة في التسجيل في موقع تحدي القراءة حسب آخر إحصائية، حيث بلغ عدد المدارس المسجلة في المشروع (1917) مدرسة، وبلغ عدد الطلاب المشاركين (66443) وعدد من أنهى قراءة (50) كتابا (3044)، كما تقدم إلى المسابقة من فئة المدرسة (8) مدارس".وقالت: نشعر بالفخر حينما نرى هذه الأرقام التي تدل على اهتمام الجهات ذات العلاقة بالمشروع في الميدان، واليوم نحتفل معاً بثمرة الجهود التي بذلت لإعلان نتائج طالباتنا في تصفيات المرحلة الثانية في مشروع تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة، حيث سنُعلن نتائج الطالبات للمراكز العشرة الأولى في منطقة الرياض وستُرفع أسماء المراكز الخمسة الأولى لتكرم من إدارة المشروع، والطالبتان الحاصلتان على المركز الأول والثاني ستدخلان في تصفيات المرحلة الثالثة على مستوى مناطق التعليم.ورحبت المساعدة للشؤون التعليمية في الرياض بمنسقة مشروع تحدي القراءة العربي في الوزارة نداء الحربي وبمديرات الإدارات النسائية ومديرات مكاتب التعليم، مقدمة شكرها لهم لإدارة الإشراف التربوي وعلى الجهود التي بذلت في الدورة الرابعة.من جهة أخرى، هنأت منسقة تحدي القراءة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أسماء الكثيري الطالبتين المتأهلتين، مبدية سعادتها الكبيرة بتأهل طالبات الرياض لخوض المرحلة الثالثة على مستوى إدارات التعليم في المملكة مثنية على الجهود الحثيثة التي بذلتها منسقات المشروع في مكاتب التعليم، حيث عهدنا منهن الإخلاص والمثابرة في جميع الجوانب التعليمية والتربوية.//انتهى//18:05ت م0237