عمّان 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسقالت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات اليوم إن السُلطات الإسرائيلية أفرجت عن رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس الشيخ عبدالعظيم سلهب، ونائبه الدكتور ناجح بكيرات الذين تم اعتقالهما اليوم.وأوضحت أن الاتصالات والجهود التي قامت بها الحكومة الأردنية منذ صباح اليوم ، أسفرت عن إفراج السُلطات الإسرائيلية عن الشيخ سلهب والدكتور بكيرات، وعن موظفي الأوقاف الذين تم اعتقالهم على مدى الأيام الماضية.وأشارت في بيان صحفي، إلى أن الأردن ستستمر في بذل أقصى الجهود للدفاع عن القدس ومقدساتها، والتصدي لكل الانتهاكات الإسرائيلية المرفوضة والمُدانة.ونبهت إلى ضرورة احترام إسرائيل لسُلطة دائرة الأوقاف، الجهة الحصرية صاحبة الاختصاص في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي.// انتهى //19:31ت م0253