الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الأربعاء القادم, "المؤتمر السعودي للإصابات"، التي تنظمه مدينة الملك سعود الطبية بالتعاون مع جامعات ومؤسسات محلية وعالمية، تحت شعار "إنشاء نظام الإصابات السعودي: الأنظمة المتكاملة للإصابات وإنقاذ الأرواح"، إذ يتوقع حضور ١٥٠٠ شخص من المهتمين في مجال الحوادث والإصابات.وأوضحت المدينة أن المؤتمر يعد الأول من نوعه ويهدف للتعريف بما هو جديد في مجال تشخيص وعلاج الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، وتطوير النظام السعودي الوطني لمراكز الإصابات من المستوى الأول والثاني والثالث، كما يسلط الضوء على استراتيجيات الوقاية الأولية ودور المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة في الحد من الإصابات.وأشارت إلى أن المؤتمر يستضيف نخبة من الخبراء والمتحدثين علی المستويين المحلي والعالمي، یُناقش من خلالها أحدث الدراسات والبحوث المحلیة والعالمیة في مجال الإصابات وآخر المستجدات وطرق التعامل معها، كما سيتم تسليط الضوء على برنامج السجل الإلکتروني السعودي للحوادث الذي سیکون مصدرًا ثریًا وجاهزًا للمعلومات بالنسبة للأطباء والباحثین، الذين یسعون لتحسین رعایة المصابین بالمملکة، وعرض الأرقام التي تم تسجیلها من قبل البرنامج.وأفادت مدينة الملك سعود الطبية, أن المؤتمر سيشهد مشاركة أكثر من ٣٥ متحدثًا في مجال الإصابات والحوادث، بينهم نخبة من المتخصصين من مختلف أنحاء العالم.وأشارت إلى إقامة ورش عمل مصاحبة للمؤتمر في عدة مجالات تشتمل على: جراحة الإصابات، الموجات فوق الصوتية، نظام الإصابات، آلية إنعاش حالات الإصابات، استقبال وإنعاش حالات الإصابات، الاستعداد للكوارث والاستجابة لها، تمريض الإصابات، تسجيل حالات الإصابات، وإصابات الأطفال.ودعت المدينة جميع الفئات من الكوادر الطبية للانضمام وإثراء معرفتهم في أنظمة رعاية مرضى الإصابات، من خلال التسجيل بالموقع الخاص للمؤتمر عبر الرابط: http://www.stc2019.com/ar/index.html .// انتهى //19:37ت م0255