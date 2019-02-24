الصياهد 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستنطلق غدًا أشواط الجذاع "بكار وقعدان" بعدد 30 شوط على فترتين صباحية ومسائية من مسافة 6 كيلو مترات في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن والمقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض.وكانت اللجنة المنظمة قد خصصت اليوم الأحد يوماً للراحة لترك فرصة للملاك والمضمرين لرفع جاهزية مطاياهم المشاركة، وسيكون انطلاق الأشواط الختامية في 11 من مارس المقبل بعدد 164 شوطًا ختاميًّا.// انتهى //19:38ت م0257