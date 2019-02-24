جدة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اعتداءات قوة الاحتلال الاسرائيلية وممارساتها ضد الرموز الدينية في مدينة القدس وإقدامها على اعتقال وإبعاد فضيلة الشيخ عبد العظيم سلهب، رئيس مجلس أوقاف القدس ، ونائبه الشيخ ناجح بكيرات ، وعدد كبير من النشطاء الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، التي تأتي استمراراً لسياسات التهويد التي تستهدف مدينة القدس المحتلة وترهيب أهلها المرابطين.وحملت المنظمة إسرائيل، المسؤولية عن تبعات استمرار انتهاكاتها للأماكن المقدسة ، واعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني ، محذرة من محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض واقع جديد داخل الحرم القدسي الشريف ، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك فوراً لحمل إسرائيل على وقف اعتداءاتها المتكررة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.// انتهى //19:39ت م0258