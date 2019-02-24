عدن 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسجددت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قصفها على مواقع يتمركز فيها الجيش اليمني، بشرق مدينة الحديدة قبل ساعات على موعد انسحابها الذي تم تأجيله ليوم غد الاثنين.وقال مصدر عسكري، إن مواقع تتمركز، فيها وحدات من ألوية العمالقة في شرق مدينة الحديدة، ومنطقة كيلو 16 تعرضت لقصف بقذائف بي عشرة من قبل الحوثيين وأصيب على إثره عدد من الجنود.وذكر المصدر، بحسب موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن ميليشيا الحوثي قصفوا أيضًا مواقع العمالقة بقذائف الهاون والأسلحة المتوسطة في مديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة وفي مديريتي حيس الدريهمي جنوبي الحديدة.وقال الموقع إن هذا التصعيد الحوثي قبل موعد انسحابها من موانئ الحديدة بساعات يعد مؤشرًا واضحًا بنيتها الالتفاف على الاتفاق الذي وقعت عليه مؤخرًا كما قامت بالالتفاف على اتفاق السويد.// انتهى //19:52ت م0259