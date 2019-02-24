عمّان 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأقرت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الـ 29 مساء اليوم، ميثاق الاتحاد البرلماني العربي، بعد دراستها للمقترحات المحالة إليها من الشعب البرلمانية العربية.وذكرت اللجنة في بيان صحفي أنها ستواصل أعمالها غدًا، لدراسة النظام الداخلي للاتحاد، تمهيدًا لرفعه إلى اللجنة التنفيذية، لدراسته والتنسيب للمؤتمر لإقراره بصورة نهائية.وتتكون اللجنة من عدد من الشعب البرلمانية الممثلة للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، والصومال، والعراق، وفلسطين، والكويت، والمغرب، بالاضافة إلى الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي.وتلتئم في العاصمة الأردنية عمان في الثالث والرابع من الشهر المقبل، أعمال المؤتمر التاسعة والعشرين للاتحاد البرلماني العربي تحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".// انتهى //20:50ت م0274