عدن 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسفرضت قوات من الجيش اليمني سيطرتها على مناطق جديدة بمحور كتاف بمحافظة صعدة، عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وقال مصدر عسكري بحسب موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية " إن وحدات من الجيش بمحور كتاف حررت سلسلة جبال عنبان الحنكة، وعددًا من القرى المجاورة والقريبة من مركز المديرية بعد عملية واسعة، وأسفرت عن مصرع 20 من ميليشيا الحوثي وجرح آخرين، فيما لاذ الباقون بالفرار تاركين مواقعهم وجثث قتلاهم مرمية في الوديان والجبال.// انتهى //20:50ت م0275