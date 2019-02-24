إسلام آباد 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأصيب ثلاثة جنود باكستانيين بإصابات جراء انفجار وقع اليوم في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضحت مصادر عسكرية باكستانية، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق، وتم تفجيرها أثناء مرور سيارة دورية لقوات حرس الحدود، مما أدى إلى تدمير السيارة وإصابة الجنود الثلاثة الذين كانوا يستقلونها.وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري القريب.كما أوضحت أن قوات الأمن نفذت عملية تمشيط للبحث عن العناصر التي زرعت اللغم الأرضي، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.من جهة أخرى أصيب أربعة جنود من رجال القوات شبه العسكرية الباكستانية، إثر اصطدام سيارتهم بلغم أرضي في منطقة "سوي" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.// انتهى //20:51ت م0276