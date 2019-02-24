عدن 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستجددَت الاشتباكاتُ العنيفة في جبهةِ البرحِ ورِسْيِانَ غربَ محافظةِ تعز بين ميليشياتِ الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وقوات من ألوية العمالقة، التابعة للجيش اليمني.وقال مصدر عسكري يمني بحسب موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية " إنَّ الاشتباكاتِ دارت في مناطقَ وقرى غرب وادي رسيان ومثلث البرح والتباب المحيطة به، صاحبها قصف مكثف شنته قوات الجيش اليمني، استهدفت خلاله مواقع وتجمعات وتحركات عناصر الميليشيا الإرهابية في المنطقة".ونفذت قوات الجيش اليمني عقب ذلك عمليات تمشيط واسعة، تعقبت خلالها العناصر الإرهابية في المناطق التي شهدت المواجهات، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير معدات وآليات قتالية.// انتهى //20:52ت م0277