ودعا فخامة الرئيس الروماني رئيس الاتحاد الأوروبي كلاوس يوهانيس في كلمته خلال القمة العربية الأوروبية إلى وجود حاجة لشراكة أوروبية عربية قوية لمواجهة التحديات المشتركة.وتناول فخامته قضية الهجرة وضرورة معالجتها من جذورها, مؤكدًا أن التعاون الكامل بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في الحرب ضد الإرهاب أمر ضروري خاصة في ظل تقارب المناطق العربية والأوروبية وهو ما يشير إلى الحاجة لشراكة قوية لحل المشكلات المشتركة، وأنه من خلال السعي للتكامل بين الدول العربية والأوروبية ومن خلال الشراكة يمكن الوصول لهذا الهدف.كما أكد معالي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من ناحيته, أن القمة العربية الأوروبية الأولى تعد علامة تاريخية على طريق العلاقات بين العالم العربي وأوروبا، وتمثل نقطة ضوء وسط محيط مضطرب تشهده العلاقات الدولية.وقال أبو الغيط خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية إن قمة اليوم هي رسالة بأن التواصل والحوار هما السبيل الأنجع لحل المشكلات والاستجابة للتحديات، مشيرًا إلى أن بناء جسور التعاون والاعتماد المتبادل هو الطريق المشترك لمستقبل أكثر استقرارًا.ولفت النظر إلى أن العلاقات العربية الأوروبية لها جذور تاريخية عميقة لا بد من الانطلاق منها والبناء عليها، مؤكدًا أن المنطقتين العربية والأوروبية تواجهان تحديات لابد من التصدي لها.ونبه إلى أن الإرهاب والنزاعات المسلحة والهجرة غير الشرعية وتباطؤ النمو الاقتصادي تواجه الفضاء العربي و الأوروبي بأشكال ودرجات متفاوتة، وهي أيضا تحديات ومشكلات متداخلة ويؤثر بعضها على البعض.ونوه أمين عام جامعة الدول العربية بأن هذه القمة تنطلق من فهم مشترك بشأن خطورة استمرار الأزمات والنزاعات المسلحة في كل من سوريا واليمن وليبيا والأيدي الخارجية التي تعبث فيها.ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حلول سياسية لهذه الأزمات تعمل على إنهاء القتال والحفاظ على وحدة الدولة الوطنية، وتكاملها الإقليمي، مؤكدًا أن جماعات الإرهاب استغلت أجواء الفراغ في تحقيق أهدافها.// يتبع //20:59ت م0278