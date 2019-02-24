الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسدشنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم، حملة "منّور"، الشخصية الكرتونية الجديدة التي تطلقها الشركة، ضمن الشراكة الإستراتيجية بينها وبين وزارة التعليم، انطلاقًا من دور "السعودية للكهرباء" في مجال المسؤولية الاجتماعية والتوعية بالسلامة لكافة فئات المجتمع بمختلف الأعمار، بالتركيز على تثقيف النشء في هذا الجانب للأهمية البالغة.وتهدف الحملة إلى تعزيز مفهوم السلامة الكهربائية والعامة للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة.وانطلقت جولة "منوّر" صباحًا من مجمع الفهد التعليمي في الرياض، باستخدام حافلة متنقلة، جهزت بغرض تقديم معلومات عن السلامة الكهربائية للطلاب والطالبات، بطريقة تفاعلية وتعليمية، يتخللها أنشطة ترفيهية، كما عرضت مجموعة من الأفلام الكرتونية والتوعوية، التي تُعنى بتعزيز ثقافة السلامة الكهربائية في المنزل والمدرسة.// انتهى //21:04ت م0282