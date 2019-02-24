الخرطوم 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأدى الدكتور محمد طاهر إيلا اليوم القسم، بمناسبة تعيينه رئيسًا للوزراء في السودان، وذلك أمام الرئيس السوداني عمر البشير.وقال إيلا في تصريح صحفي: "إن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون كافة الأطراف، وتضافر الجهود بما يلبي طموحات أهل السودان، وتجاوز التحديات الاقتصادية". متعهدًا بانتهاج سياسات تتكامل فيها الأدوار، تعزيزًا للعدالة ومكافحة للفساد وتوظيف الشباب عبر إيجاد فرص العمل المناسبة، بما يوفر الحياة الكريمة لهم ولكل أبناء السودان// انتهى //21:05ت م0283