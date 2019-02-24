الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسدشّن معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي اليوم, الصالة الشاملة في فرع الهيئة بمحافظة جدة، بحضور عددٍ من موظفي الفرع ومنسوبي الهيئة.وأوضحت الهيئة أنه سيتم تطبيق مفهوم الموظف الشامل من خلال الصالة الشاملة الجديدة، التي بدأ تشغيلها ضمن بيئة عمل متطورة، تعتمد على التقنيات الحديثة التي تسهل الإجراءات وتختصر الوقت والجهد على العملاء، في الخدمات المقدمة لهم من الهيئة، والمتعلقة بأعمال الزكاة والضريبة، كما تحرص الهيئة على قياس مدى رضا العملاء عن مستوى الخدمة المقدمة لهم بالفروع، لضمان جودتها، من خلال استبيان إلكتروني يتم إرساله للعملاء بعد الانتهاء من خدمتهم.وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي رغبةً منها في توفير عدد من الخدمات الإلكترونية بالصالات الشاملة، لعملائها الراغبين في الاستفادة منها بالفروع، كما أن تلك الخدمات متاحة أيضًا على بوابة الهيئة الإلكترونية (www.gazt.gov.sa)، والتي توفر أكثر من (40) خدمة إلكترونية، تمّكن المنشآت من إنهاء كافة تعاملاتها وإجراءاتها إلكترونيًا بيسر وسهولة.يُذكر بأن الهيئة العامة للزكاة والدخل افتتحت الصالة الشاملة بفرع الرياض، خلال شهر أبريل الماضي، والدمام في شهر سبتمبر الماضي، لتشمل بقية الفروع بمختلف مناطق المملكة والبالغ عددها (18) فرعًا، وذلك ضمن خطتها المستقبلية الهادفة لتقديم أجود الخدمات للعملاء من منشآت وأفراد، بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //21:08ت م0284