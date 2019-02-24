الجزائر 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واساختتمت في العاصمة الجزائرية اليوم، أعمال الدورة الـ 38 للجنة المرأة العربية، تحت شعار "الحماية الاجتماعية لتمكين المرأة " التي تنظمها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، بمشاركة عدد من الوزراء المكلفين بشؤون المرأة في الدول العربية.ودعا البيان الختامي إلى توافق عربي على تقرير موحد حول مدى تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 25 سنة، لتقديمه أمام الدورة الـ 64 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، التي ستعقد في مارس 2020م.كما أوصى المشاركون بإيجاد قنوات شفافة لتطوير التبادل العربي للخبرات والتجارب، في مجال حماية المرأة وحقوقها، مع ضرورة توحيد الرؤى والمواقف العربية في اجتماعات الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، المهتمة بشؤون المرأة، مع مواصلة التنسيق والتعاون مع هذه المنظمات.ودعا البيان إلى مراجعة وتحيين الأُطر القانونية العربية، من أجل مواءمتها مع الالتزامات الدولية للبلدان العربية، ومع قرارات مجلس الأمن، المرتبطة بالمرأة والأمن والسلام، مجددًا في الوقت ذاته قناعة الوفود العربية بأن تمكين المرأة في المنطقة وتعزيز قدراتها وحمايتها من كل أشكال التمييز والتهميش والاستغلال والعنف، هو السبيل إلى استقرار البلدان العربية وتحقيق السلم والتنمية.وأكد البيان أهمية إحياء اليوم العالمي للعيش معًا في سلام، الذي اعتمدته الأمم المتحدة، وربطه بمحاربة التمييز والعنف ضد المرأة، والدعم الجماعي لمقترح متعلق بتخصيص يوم لصورة المرأة والطفل في الإعلام.// انتهى //21:17ت م0285