الخرطوم 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسالتقى الرئيس السوداني عمر البشير اليوم بالخرطوم، رئيس برلمان دولة إفريقيا الوسطى الحاج موسى لورا، الذي يزور السودان حاليًا.وأكد البشير خلال اللقاء متانة العلاقات مع إفريقيا الوسطى، وحرص بلاده على تعزيزها لمصلحة البلدين والشعبين.وأوضح الحاج لورا في تصريح صحفي عقب اللقاء: أنه بحث مع الرئيس السوداني مسار تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة، التي تم توقيعها بين فرقاء إفريقيا الوسطى بالخرطوم، مثمنًا وقوف السودان وحرصه على معالجة كافة القضايا الإفريقية، وإحلال السلام بالقارة.وقال: "إنه نقل شكر وتقدير رئيس بلاده لفخامته، على دوره في تحقيق المصالحة بين الفرقاء بإفريقيا الوسطى، والدور الإيجابي الذي يلعبه السودان مع الشركاء في بسط الأمن والسلام في الإقليم".// انتهى //21:18ت م0286