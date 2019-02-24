الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأوقعت قرعة كأس العالم للشباب 2019 في بولندا لكرة القدم المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة مع منتخبات فرنسا، ومالي، وبنما.ويشارك المنتخب السعودي للشباب بصفته بطل كأس آسيا في المستوى ‏الثالث وضمت المجموعة الأولى بولندا، كولومبيا، السنغال والمجموعة الثانية المكسيك، إيطاليا، اليابان، الإكوادور والمجموعة الثالثة هندوراس، نيوزيلندا، أوروغواي، النرويج والرابعة نيجيريا، أوكرانيا، أمريكا قطر والمجموعة السادسة البرتغال، كوريا الجنوبية، الأرجنتين، جنوب أفريقيا .// انتهى //21:20ت م0288