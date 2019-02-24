وعقب جلسة العمل الأولى للقمة العربية الأوروبية، التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء الدول المشاركة في القمة.

ثم شرفوا حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تكريماً لهم.

ويضم الوفد الرسمي لخادم الحرمين الشريفين خلال أعمال القمة، كلاً من معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.