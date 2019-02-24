الحقو 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسافتتح معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، مساء اليوم، فعاليات المخيم الصحي التثقيفي الثاني بمركز الحقو التابع لمحافظة بيش، بحضور محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة ورئيس مركز الحقو عبدالرحمن بن عبدالله القحطاني وشيخ شمل قبائل مركز الحقو علي بن محمد أبو عقيل، وعدد من مديري الدوائر الحكومية، وذلك بقصر الفخامة بالحقو.وفي البداية قام مدير جامعة جازان بقص شريط المعرض التثقيفي وتجول والحضور في أرجاء المعرض، حيث استمع لشرح مفصل من القائمين عما يشتمل عليه المعرض من الأركان التوعية والعيادات التثقيفية.بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى معالي مدير جامعة جازان كلمة، بين فيها أن البرنامج يأتي بناء على رؤية الجامعة في توثيق الشراكة مع أفراد المجتمع، وأن ما تقوم به خلال هذا البرنامج جزء من واجبها تجاه مجتمعها، وهي اليوم تخرج بكامل طاقتها وقدرتها لمركز الحقو لتأدية هذا الدور التثقيفي والصحي، ولتقديم الرعاية والخدمة الطبية المتميزة لكافة أبناء المركز والقرى المجاورة له.وعبر معالي الدكتور القحطاني عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لما تقدمه لجامعة جازان من دعم سخي، مكنها من تأدية الواجبات المناطة بها، مثمنًا لسمو أمير منطقة جازان، وسمو نائبه على الدعم و المتابعة الحثيثة لكافة مناشط وفعاليات الجامعة المختلفة.بعد ذلك ألقيت كلمة أهالي مركز الحقو ألقاها نيابة عنهم مدير مستشفي بيش العام أحمد الحقوي، أثنى خلالها على الجامعة لاختيارها مركز الحقو لإقامة هذا البرنامج الصحي والتثقيفي، لافتًا النظر إلى أنها رائدة في إسهاماتها المختلفة لخدمة المجتمع في محافظات ومراكز المنطقة كافة.عقب ذلك ألقى وكيل الجامعة رئيس اللجنة العليا للمخيم الدكتور محمد بن علي معشي، كلمة أوضح فيها أنه تم تجهيز 13 متخصصة ستواصل عملها لاستقبال المستفيدين من برنامج المخيم والخدمات الطبية والتثقيفية المتوفرة, التي يقوم عليها استشاريون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة, بما يسهم في التوعية بأمراض السكري، وضغط الدم، والسمنة، والسرطانات، وبرنامج التغذية السليمة للأطفال، وسلامة الأسنان وكل ما يتعلق بالصحة العامة, من خلال العديد من المحاضرات والفعاليات التوعوية المصاحبة، للتعريف بمخاطر الأمراض والوبائيات والوقاية منها والكشف المبكر لمختلف الأمراض، مشيراً إلى أن المخيم سيستمر لمدة خمسة أيام، بمشاركة كليات الطب وطب الأسنان، والعلوم الطبية التطبيقية والصيدلة والتمريض والصحة العامة وطب المناطق الحارة، والإدارة العامة للخدمات الطبية، وتشغيل المستشفى الجامعي.وأشار إلى أن المعرض يغطي جميع مجالات الحياة لمرتادي المخيم, حيث يحتوي على عدد من الأركان والفعاليات المتميزة والمهمة لمرتادي المخيم وفق رؤية المملكة 2030م, إلى جانب العديد من الأركان التوعوية بمفهوم النظافة العامة والنظافة الشخصية والتوعية بخطورة انتقال الأمراض المعدية عبر لوحات إرشادية ومعلومات هامة للزوار, وعدد من الأركان الأخرى لقياس كتلة الجسم للتوعية بمخاطر السمنة والتعريف بالسمنة المرضية, وأنماط الحياة والنشاط البدني, والتغذية والوصفات الغذائية المهمة للطفل والشاب وكبار السن, ومعرض الأمراض المزمنة، كالسكري والضغط وغيرها من المجالات الطبية التي تهم مختلف فئات المجتمع.وفي ختام الحفل قام معالي مدير جامعة جازان بتكريم الجهات الداعمة والمشاركة في الحفل.// انتهى //21:56ت م0297