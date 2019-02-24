الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، اليوم ، حفل سفارة دولة الكويت لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض .وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد جابر الصباح ، وعدد من المسؤولين بالسفارة .وفي تصريح صحفي أعرب سمو أمير منطقة الرياض عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة الغالية على الجميع وقال سموه : " تمثل لنا هذه المناسبة منعطف جيد وواضح دائماً نسير فيه في ضوء وفي سعادة لخدمة الجميع ... أقدم التهنئه إلى والدي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في هذا اليوم السعيد والى جميع الأسرة الكريمة والى الشعب الكويتي الشقيق في هذة المناسبة السعيدة" ، منوهاً بالأخوة بين المملكة العربية السعودية والكويت .وتضمن الحفل عروض فلكلورية من التاريخ الكويتي وكلمات تعبيرية عن العلاقة بين الكويت والسعودية.حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .// انتهى //22:20ت م0300