جدة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسشاركت منظمة التعاون الإسلامي لأول مرة في الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام والتلفزيون الأفريقي (فيسباكو) الذي تستضيفه عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو تحت شعار "ذاكرة ومستقبل دور السينما الأفريقية" عبر إطلاق جائزة خاصة لأفضل فيلم وثائقي يدعم الحوار والتعايش والسلام، ويعزز من تبادل الثقافات بين الشعوب ويرفض العنصرية والتمييز.وقالت المديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية والأسرة بمنظمة التعاون الإسلامي مهله بنت أحمد طالبنا ورئيسة وفد المنظمة للمهرجان : إن مشاركة المنظمة تأتي إسهاماً منها في دعم التواصل والثقافة والفن بين الشعوب، باعتبارها لغة تعزز نشر الإنسانية.وأضافت : تأتي مشاركة المنظمة في المهرجان عبر لجنة تحكيم، وعبر منح جائزة لأفضل فيلم يتم بثه وينشر ثقافة الاعتدال والسلام بين الشعوب".وأشارت إلى أن جائزة المنظمة الأولى التي سيتم منحها على هامش المهرجان، ستحمل عنوان "جائزة السلام والتعايش" لأفضل فيلم وثائقي يلبي المعايير التي حددتها لجنة التحكيم في المنظمة وينقل رسالة عن التعايش السلمي بين الشعوب .وأكدت على ضرورة أن يلبي الفيلم الوثائقي الفائز بالجائزة المعايير المتمثلة في تعزيز التنوع الثقافي ومكافحة جميع أشكال ومظاهر التعصب والتمييز ضد الإسلام والمسلمين.وسبق للمؤتمر الوزاري لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في دورته الأخيرة، أن كلف الأمانة العامة باتخاذ التدابير اللازمة لدعم الإنتاج السينمائي وتعزيز التعاون في المجال الثقافي بين الدول الأعضاء، بما في ذلك عقد مهرجان منظمة التعاون الإسلامي السينمائي خلال الفترة المقبلة.// انتهى //22:34ت م0301