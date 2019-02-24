الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.واستمع سموه لشرح مفصل عن جاهزية الملعب واكتمال الصيانة وانتهاء أعمال المضمار ليصبح جاهزاً لاحتضان مباريات كرة القدم في المسابقات المحلية في الفترة القادمة.يذكر أن سمو رئيس مجلس الإدارة كان قد حدد يوم 28 فبراير الجاري موعداً لجاهزية الملعب واكتمال صيانته.//انتهى//22:36ت م0302