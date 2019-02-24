الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستشارك وزارة التعليم في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم والمقام بمركز التجارة العالمي بدبي خلال الفترة 26-28 فبراير الحالي، والذي يشارك به أكثر من 550 جهة بالقطاعين الحكومي والخاص من أكثر من 40 دولة حول العالم .وتأتي مشاركة الوزارة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، حيث ستستعرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في مجال التعليم وتقنياته، كما ستعمل على تقديم أهم التقنيات والانظمة التعليمية التي توصلت إليها .وتقدم الوزارة لزوار جناحها في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم، العديد من التجارب المعتمدة على التقنيات الحديثة في إيصال محتواها للخبراء والممارسين التربويين، إضافة إلى التعريف بالمنجزات التي حققتها على صعيد رؤية المملكة 2030 .وسعياً لإثراء المحتوى خصصت الوزارة لهذا العام مساحة لورش العمل، يقدم من خلالها عدد من الخبراء في مجال التعليم والمجالات ذات العلاقة مجموعة من المحاضرات والورش المختلفة لزوار المعرض على مدار اليوم .ويتضمن جناح الوزارة كذلك الاذرع الاستثمارية التابعة لها مثل شركة تطوير التعليم القابضة، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، وشركة تطوير للمباني، وشركة تطوير لتقنيات التعليم، والتي تعمل على مساندة قطاع التعليم في دورها الجوهري في تنفيذ برامج تطوير التعليم وتنمية الاقتصاد المعرفي، توافًقا مع أهداف الوزارة وتماشًيا مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الى مجتمع معرفي حسب رؤية المملكة 2030 .يذكر أن الوزارة دأبت على المشاركة في هذا المعرض منذ انطلاقته الأولى، وتأتي مشاركتها هذا العام اكمالاً لجهودها السابقة في التعريف بدور المملكة في قطاع التعليم وجلب الاستثمارات العالمية للمملكة.// انتهى //22:39ت م0303