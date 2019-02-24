عدن 19 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 24 فبراير 2019م واسقام وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام بن حبريش الكثيري يرافقه قائد المنطقة العسكرية اللواء صالح محمد مطيمس، ومسؤول عن القوات المشتركة السعودية بزيارة مستشفى سيئون العام في محافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية.واطلعوا خلال الزيارة على العمليات الجراحية التي أجراها الكادر الطبي السعودي لمنظمة البلسم الدولية لمرضى المياه البيضاء، كما التقوا المرضى الذين أجروا العمليات وأبدوا فرحهم وسرورهم بنجاح العمليات التي أجريت لهم من فريق طبي أثبت مهارة عالية في الأداء.ثم زاروا غرفة العمليات أثناء إجراء إحدى العمليات من قبل الدكتور بندر الزارع استشاري جراحة العيون .وقد أعرب وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على دعم ومساعدة الحكومة الشرعية في اليمن والشعب اليمني في المجالات كافة ومنها الجوانب الإنسانية الخيرية المتعلقة بعلاج المرضى وإعادة تأهيل المنشآت الطبية وتجهيزها لخدمة شريحة واسعة من أبناء اليمن في حضرموت والمحافظات المجاورة.وأشار الكثيري في مؤتمر صحفي عقد بالمناسبة إلى أن زيارة منظمة البلسم الدولية للمحافظة هي الثالثة حيث قدمت خدماتها سابقا لمرضى القلب وتقوم اليوم بعلاج مرضى العيون، مؤكدا أن هذا يعد امتدادا لدعم المملكة لأشقائهم في اليمن.من جهته أعرب الدكتور بندر الزارع عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه وللحكومة الشرعية في اليمن وقيادة قوات التحالف العربي على التسهيلات المقدمة والدعم اللوجستي الذي أسهم في نجاح عمل الكادر الطبي السعودي للمنظمة وتقديم خدماته الطبية.وأوضح الدكتور الزارع أن المنظمة أحضرت معها أحدث الأجهزة الطبية وأنها ستقدم جهاز الميكروسكوب من نوع /هاق سترايت/ كهدية الذي سيشكل مع الأجهزة المتوافرة نواة لمركز جراحة العيون بمستشفى سيئون العام.وأشار إلى أنه بنهاية أعمال هذا اليوم الأحد سينجز تقريبا عدد العمليات التي أعلن عنها سابقا ب 65عملية وأنه بنهاية الحملة العلاجية قد يتضاعف هذا العدد إن شاء الله، وأن الكشف وتقديم العلاج مستمر في العيادة الخارجية.// انتهى //22:40ت م0304