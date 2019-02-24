شرم الشيخ 19 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 24 فبراير 2019م واسالتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، اليوم، فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة.كما حضره من الجانب العراقي، معالي وزير الخارجية الدكتور محمد علي الحكيم، ومعالي وزير التجارة الدكتور هاشم العاني، ومعالي وزير الثقافة الدكتور عبدالأمير الحمداني، ومدير مكتب الرئيس الدكتور عبدالكريم هاشم.// انتهى //22:54ت م0307