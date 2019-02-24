الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأقال نادي الاتحاد لكرة القدم اليوم المدرب الكرواتي سلافن بيليتش، وعين بدلًا منه المدرب التشيلي خوسيه سييرا.ويعد المدرب الثاني الذي يقيله نادي الاتحاد هذا الموسم والـ 15 الذي يغادر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد 21 جولة.وكان سييرا قد أشرف على الاتحاد من 2016 إلى 2018 وقاده للفوز بكأس ولي العهد (2017) وكأس الملك (2018) قبل أن ينتقل إلى شباب أهلي دبي الإماراتي.// انتهى //23:28ت م0318