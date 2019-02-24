القاهرة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستغلب فريق بيراميدز على ضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الـ24 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وقد رفع هذا الفوز رصيد بيراميدز إلى 48 نقطة ليستعيد وصافة الدوري ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 34 في المركز الخامس.// انتهى //23:28ت م0319