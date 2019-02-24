مكة المكرمة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بـ ( إدارة تعليم الكبار) والإدارة العامة لإصلاحية العاصمة المقدسة اليوم، الحفل الختامي لبرامج النشاط الطلابي والتوجيه والإرشاد بمدارس الإصلاحية بالعاصمة المقدسة، لمدرستي معاوية بن أبي سفيان الابتدائية ومتوسطة وثانوية الإدريسي، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني، ومدير الإدارة العامة لإصلاحية العاصمة المقدسة المقدم وليد حميد الصاعدي، ومدير إدارة تعليم الكبار خالد الحارثي.وعبّر المساعد للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني عن سعادته بهذا الحفل الختامي الذي من خلاله تتحقق أهداف سامية ونبيلة بإبراز أعمال ومناشط طلاب مدرستي معاوية بن أبي سفيان الابتدائية ومتوسطة وثانوية الإدريسي بإصلاحية العاصمة المقدسة، مشيدًا بما شاهده في المعرض المصاحب للفعالية من أعمال مميزة، تنم عن مهارات عالية اكتسبها أولئك الطلاب، وجسدوها للمجتمع باحترافية عالية، ومهارات متقنة.وأكدّ المقدم وليد حميد الصاعدي على أهمية الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لإصلاحية العاصمة المقدسة، لاستصلاح النزلاء والعودة بهم إلى الطريق الصحيح، والبعد بهم عن مواطن الجريمة، مشيدًا بالشراكات الناجحة مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ حيث أثمرت تلك الشراكات عن مخرجات أثبتت نجاحها في إعادة السجين إلى الاندماج في المجمتع، وهو يحمل سلاح العلم والمعرفة بما يضمن استقامته سلوكيًا وخلاقيًا وعلميًا، وإخلاصًا لأسرته ومجتمعه ووطنه.من جهته أشاد مدير إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة خالد الحارثي، بالتعاون المثمر بين وزارة التعليم، ممثلة بإدارة تعليم مكة المكرمة، ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة السجون بمكة، والإدارة العامة لإصلاحية العاصمة المقدسة، للرعاية والاهتمام بنزلاء الإصلاحية من خلال تعليمهم وتوعيتهم وإرشادهم، وتقديم البرامج التنشيطية لهم.// انتهى //23:30ت م0320