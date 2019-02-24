رياضي / لجنة الانضباط تغرم نادي الاتحاد ورئيس نادي الهلال
الأحد 1440/6/19 هـ الموافق 2019/02/24 م واس
الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس
غرمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل 25 ألف ريال ، بسبب دخوله أرض الملعب ،بعد نهاية لقاء الفريق أمام الاتحاد في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد ين سلمان للمحترفين لكرة القدم التي انتهت بفوز الهلال 2-0 .
وغرمت اللجنة نادي الاتحاد 100 ألف ريال بسبب رمي جماهيره 50 علبة وأدوات أخرى خلال المواجهة ذاتها .
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23:31ت م
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