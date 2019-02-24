الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسغرمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل 25 ألف ريال ، بسبب دخوله أرض الملعب ،بعد نهاية لقاء الفريق أمام الاتحاد في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد ين سلمان للمحترفين لكرة القدم التي انتهت بفوز الهلال 2-0 .وغرمت اللجنة نادي الاتحاد 100 ألف ريال بسبب رمي جماهيره 50 علبة وأدوات أخرى خلال المواجهة ذاتها .// انتهى //23:31ت م0321