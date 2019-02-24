روما 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسحقق فريق يوفنتوس المتصدر فوزاً صعباً بهدف وحيد على مضيفه بولونيا، وأبقى على فارق الـ 13 نقطة بينه وبين وصيفه نابولي الذي تغلب على مضيفه بارما برباعية نظيفة اليوم في المرحلة الـ 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم .ورفع يوفنتوس رصيده إلى 69 نقطة مقابل 18 لبولونيا الثامن عشر .وتغلب سمبدوريا على ضيفه كالياري بهدف دون رد ، وتعادل كييفو فيرونا مع جنوى بدون أهداف .ويلعب اليوم في وقت لاحق فيورنتينا مع انتر ميلان الثالث.// انتهى //23:32ت م0322