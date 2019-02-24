الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأعلن مدرب فريق الهلال لكرة القدم زوران ماميتش اليوم قائمة الفريق المقرر مشاركتها في دوري أبطال آسيا الموسم الحالي.وضمت القائمة 30 لاعبًا وهم: عبدالله المعيوف ومروان الحيدري ونواف الغامدي ومحمد الواكد ووليد الأحمد وأحمد شراحيلي ومحمد جحفلي وعلي البليهي ومحمد البريك وياسر الشهراني ومحمد سالم وحسن كادش وميلوش ديجنيك ونواف شراحيلي ومنصور البيشي وعبدالملك الخيبري وناصر الدوسري ومحمد كنو وعبدالله عطيف وسلمان الفرج وسالم الدوسري وهتان باهبري وذعار العتيبي ونواف العابد وسيبستيان جيوفينكو ومحمد الشلهوب وكارلوس إدواردو وخالد الجبيع وعبدالرحمن اليامي وبافتيمبي جوميز.ويلعب الهلال في المجموعة الأولى إلى جانب الدحيل القطري، استقلال طهران الإيراني، العين الإماراتي، ويستهل الهلال مشواره الآسيوي بمواجهة العين الإماراتي في 5 مارس المقبل في الجولة الأولى بدور المجموعات.// انتهى //23:37ت م0323