رياضي / الدوري الإنجليزي : ليفربول يعود للصدارة بتعادل مع مانشستر يونايتد
الأحد 1440/6/19 هـ الموافق 2019/02/24 م واس
لندن 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس
تعادل فريق ليفربول مع مانشستر يونايتد بدون أهداف اليوم ليعود إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم على حساب حامل اللقب مانشستر سيتي .
ورفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن سيتي الذي كان قد خاض مباراته في هذه المرحلة في 6 فبراير حيث فاز على إيفرتون 2-صفر، بينما تراجع يونايتد إلى المركز الخامس مع 52 نقطة، بفارق نقطة خلف أرسنال الفائز اليوم على ضيفه ساوثمبتون 2-صفر.
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