لندن 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستعادل فريق ليفربول مع مانشستر يونايتد بدون أهداف اليوم ليعود إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم على حساب حامل اللقب مانشستر سيتي .ورفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن سيتي الذي كان قد خاض مباراته في هذه المرحلة في 6 فبراير حيث فاز على إيفرتون 2-صفر، بينما تراجع يونايتد إلى المركز الخامس مع 52 نقطة، بفارق نقطة خلف أرسنال الفائز اليوم على ضيفه ساوثمبتون 2-صفر.// انتهى //23:38ت م0324