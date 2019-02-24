دومة الجندل 19 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 24 فبراير 2019م واسشكل مهرجان تمور الجوف السادس والذي تنظمه بلدية دومة الجندل، تحت عنوان "ربيع الجوف بحلوتها " في مدينة التمور هدفًا اقتصاديًا لرواد ورائدات الأعمال، والذي انطلق يوم الأربعاء الماضي ويستمر حتى الثاني من مارس 2019 م.ولفت انتباه زوار مهرجان تمور الجوف السادس مشاركة مجموعة كبيرة من الشباب والفتيات السعوديات في ساحة المهرجان، وأصحاب المشاريع الصغيرة يجدون مردودًا اقتصاديًا جيدًا, لما يشهده المهرجان من إقبال كبير من الزوار.وأكد رئيس اللجان المنظمة ورئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد إبراهيم العنزي، أن مهرجان تمور الجوف السادس حرص على إتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة لتحفيزهم, والمساهمة في تحقيق مشاريع التوطين وفق توجهات رؤية 2030.وتنوعت المتاجر في عدد من الأنشطة المختلفة، كصيانة الجوالات والتصوير والرسم وبيع الطعام وغيره، فعلى صعيد قطاع بيع الطعام تتواجد العديد من عربات الطعام "فود ترك"، والتي تلقى إقبالًا كبيرًا من زوار المهرجان ورواده.و قدم عدد من الشباب الذين يديرون عربات الطعام شكرهم للجان المنظمة، مبدين إعجابهم بالإقبال الكبير من زوار المهرجان .//انتهى//23:40ت م0325