دومة الجندل 19 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 24 فبراير 2019م واسبدأت اليوم أولى جولات مسابقة شاعر حلوة الجوف، والتي أطلقها مهرجان تمور الجوف السادس بتنظيم بلدية دومة الجندل تحت عنوان " ربيع الجوف بحلوتها ".ويتنافس على لقب شاعر حلوة الجوف أكثر من 33 شاعرًا و شاعرة من عدة مناطق من المملكة.وبدأت اليوم على مسرح فعاليات مهرجان تمور الجوف السادس التصفيات، للظفر بلقب شاعر حلوة الجوف عبر تقييم لجنة التحكيم، المكونة من الشاعر عبدالرزاق الهذيل و الشاعر عودة الحسن و الشاعر عيد الزارع، حيث شارك في تصفيات اليوم الأول 12 شاعرًا من مدينة بيشة و من المنطقة الشرقية، وتأهل 3 شعراء، وهم الشاعر بدر صالح المنيع و الشاعر نجم السمرين و الشاعرة ماجدة الدهام.وباركت اللجنة الإعلامية الفوز للمتأهلين، متمنين حظًا أوفر لمن لم يحالفه الفوز في تصفيات اليوم الأول.ودعت اللجنة الإعلامية الجميع لحضور تصفيات اليوم الثاني واليوم الثالث بعد صلاة المغرب على مسرح الفعاليات، إلى حين نهاية أيام مهرجان تمور الجوف السادس.//انتهى//23:41ت م0326