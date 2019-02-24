حائل 19 جمادى الآخرة 1440 هالموافق 24 فبراير 2019 م واس‏استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقصر أجا مساء اليوم، وفدًا من مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس اللواء علي بن فهد السبهان.ورحب الأمير عبدالعزيز بن سعد بالوفد الذي يزور المنطقة في إطار التعاون بين مجلس الشورى ومجالس المناطق، منوهًا سموه بالدور الذي يقوم به أعضاء المجلس وبحرصهم على زيارة مناطق المملكة.من جانبه أعرب رئيس وفد مجلس الشورى اللواء علي بن فهد السبهان، عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ولأعضاء مجلس المنطقة، على ماوجده الوفد من حفاوة وتكريم غير مستغرب على المنطقة وأهلها.حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، ومعالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، ووكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ وعدد من المسئولين.// انتهى //23:50ت م0327