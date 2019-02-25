شرم الشيخ 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسالتقى وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني اليستر بيرت على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، اليوم، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.وبحث الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بأوروبا والعالم العربي.كما التقى الوزير البريطاني مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله، وناقشا سبل دعم التعاون بين بريطانيا والصومال بما في ذلك دعم الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة.// انتهى //00:01ت م0329