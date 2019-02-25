الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستنظم جمعية مودة الخيرية بالرياض في مقرها يوم الأربعاء القادم، حفل تدشين مجموعة من إصداراتها التوعوية.وستطلق الجمعية في حفلها مجموعة من مؤلفاتها بعنوان "قلب في بيتين" التي أعدت تحت إشراف فريق من المختصين في الاستشارات الأسرية والنفسية وأدب الطفل، وأطرت في صورة مناسبة للمجتمع السعودي.وتضم المجموعة عددًا من الكتب التي صيغت بلغة سهلة لتتناسب مع أفراد العائلة التي تمر بمرحلة الطلاق، ولكي تمد لهم يد العون وتوجههم توجيهًا سليمًا، يمكنهم من اجتياز صعوبة هذه المرحلة العسيرة، وتخفيف حدتها بصورة حضارية ودية، تحافظ على شعور الأبناء وتهذب ردود أفعالهم؛ كما تحتوي على دليل إرشادي للوالدين للأساليب السليمة للتعامل مع الأبناء قبل وبعد الطلاق، بالإضافة إلى ثلاثة إصدارات تستهدف الأطفال، وتتناسب مع مستوى فهمهم وتفكيرهم، بحسب مراحلهم العمرية المختلفة، من سن الطفولة المبكرة إلى أطفال المرحلة الابتدائية، والمراهقين في المرحلة المتوسطة.كما تعتزم الجمعية الإعلان عن إطلاقها "اتفاقية تنظيم العلاقة الوالدية" التي تتيح للوالدين بعد الانفصال إبرام اتفاقية، تحافظ على حقوقهما وحقوق أولادهما, وتساعدهما على معرفة وتحديد مسؤولياتهما وواجباتهما تجاههم, بما يجنبهم الخوض في الصراعات المستقبلية، أو الخصومات القضائية التي قد تنشأ لاحقًا وتعرضهم لتجارب سلبية ومؤلمة يصعب تجاوزها.وتعد جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره من الجمعيات الرائدة في المجتمع، التي نفذت عددًا من المشاريع والبرامج لخدمة الأسر، والمحافظة على أمنها واستقرارها، والحد من الطلاق، ومعالجة آثاره في المجتمع السعودي.// انتهى //00:06ت م0331