طريف 19جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم بمحافظة طريف فعاليات مهرجان الصقور بنسخته الخامسة، بعد منافسة أكثر من 640 صقاراً من داخل المملكة وخارجها .ويرعى محافظ طريف المشرف العام على المهرجان بدر بن نجر الصقر ، الحفل الختامي غدًا للمهرجان بعد صلاة المغرب في صالة الأهالي للاحتفالات بطريف، يتم من خلاله تسليم الجوائز الفائرة للصقارين، وتكريم الجهات الداعمة للمهرجان والجهات الحكومية المشاركة.// انتهى //00:38ت م0333