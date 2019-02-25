ثقافي / محافظ طريف يرعى الحفل الختامي لمهرجان صقور طريف غداً
الاثنين 1440/6/20 هـ الموافق 2019/02/25 م واس
طريف 19جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس
اختتمت اليوم بمحافظة طريف فعاليات مهرجان الصقور بنسخته الخامسة، بعد منافسة أكثر من 640 صقاراً من داخل المملكة وخارجها .
ويرعى محافظ طريف المشرف العام على المهرجان بدر بن نجر الصقر ، الحفل الختامي غدًا للمهرجان بعد صلاة المغرب في صالة الأهالي للاحتفالات بطريف، يتم من خلاله تسليم الجوائز الفائرة للصقارين، وتكريم الجهات الداعمة للمهرجان والجهات الحكومية المشاركة.
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