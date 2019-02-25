رياضي / انطلاق دوري المدارس بتعليم محايل عسير
الاثنين 1440/6/20 هـ الموافق 2019/02/25 م واس
محايل 19جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس
انطلقت بمحايل عسير اليوم المرحلة التمهيدية من دوري المدارس بالمحافظة ، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة ، بالتعاون مع وزارة التعليم تحت شعار "جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل" وذلك على أرض ملعب مدرسة الأمير فيصل بن خالد بحي الحيلة الغربي جنوبي المحافظة .
وأكد مدير التعليم بمحايل عسير منصور بن عبدالله ال شريم أهمية مثل هذه الأنشطة الرياضية في اكتشاف المواهب ومن ثم صقلها من خلال الأندية الرياضية ، مبيناً أن دوري المدارس شهد مشاركة 2000 طالب يمثلون 195 فريقًا من 100مدرسة تابعة لتعليم المحافظة من جميع مكاتب التعليم ، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم وشركة صلة تشرف على دوري المدارس .
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