محايل 19جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسانطلقت بمحايل عسير اليوم المرحلة التمهيدية من دوري المدارس بالمحافظة ، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة ، بالتعاون مع وزارة التعليم تحت شعار "جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل" وذلك على أرض ملعب مدرسة الأمير فيصل بن خالد بحي الحيلة الغربي جنوبي المحافظة .وأكد مدير التعليم بمحايل عسير منصور بن عبدالله ال شريم أهمية مثل هذه الأنشطة الرياضية في اكتشاف المواهب ومن ثم صقلها من خلال الأندية الرياضية ، مبيناً أن دوري المدارس شهد مشاركة 2000 طالب يمثلون 195 فريقًا من 100مدرسة تابعة لتعليم المحافظة من جميع مكاتب التعليم ، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم وشركة صلة تشرف على دوري المدارس .// انتهى //00:43ت م0334